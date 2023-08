Bruits de travaux insupportables, que faire ? Le 13H à vos côtés

Mon voisin s'est lancé dans des travaux et le bruit est insupportable, que puis-je faire ? Vous pouvez lui demander de les faire en fonction des horaires réglementaires : en semaine, de huit heures à 20 heures ; le dimanche, de dix heures à midi. Ces horaires peuvent être modifiés par des arrêtés municipaux selon vos mairies. Si le voisin ne veut pas écouter, l'UFC-Que Choisir vous conseille d'engager une action auprès du tribunal civil. Pour cela, il faut assigner votre voisin et faire valoir le trouble anormal de voisinage. Il s'agit des articles 544 et 651 du Code civil. L'objectif est de mettre en place des mesures pour faire cesser le trouble occasionné par les travaux. Il arrive que les ouvriers qui travaillent chez le voisin utilisent votre balcon et votre jardin pour aller travailler, est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est totalement illégal si vous n'avez pas été prévenu et si vous n'avez pas donné votre accord. C'est même inscrit au Code pénal. A. Bazar