Bruits, odeurs… une loi pour défendre la campagne

Les vaches, les tracteurs et parfois même les odeurs, c’est aussi ça le charme de nos compagnes. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Des querelles, il en existe partout dans le pays. Actuellement, 1 300 procédures judiciaires sont en cours selon le ministère de la Justice. Face à ces affaires toujours plus nombreuses, les députés réfléchissent à mieux protéger les agriculteurs. Si cette loi passe, les nouveaux habitants ne pourront plus engager de poursuite contre des nuisances d’une activité déjà existante. "Arrêtons d’embêter les Français qui, on va dire, travaillent au quotidien et respectons l’ensemble des activités économiques si elles-mêmes respectent la législation et la réglementation en vigueur", explique Nicole Le Peih, députée Renaissance du Morbihan. En attendant, le village de Saint-Genest (Allier) pense avoir trouvé la solution. À chaque entrée de la ville, des panneaux annoncent la couleur avec beaucoup d’humour. C’est une méthode efficace. Depuis leur installation, les plaintes ont totalement disparu. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes, M. Guénégan