Brumes matinales, douceurs d'automne

Quand la brume du matin s'invite dans le lit du fleuve, à Chaumont (Haute-Marne), la Loire semble presque irréelle. "Pour les courageux qui aiment bien se lever tôt le matin, c'est un spectacle magnifique", lance Stéphane, marinier. Il prépare ses balades de la journée. Il fait six degrés, et au-dessus de lui, les montgolfières se jouent des nuages. Tous les ans en automne, la nature offre ces paysages changeants et surprenants : "Une forme de féerie, de magie, de conte... On est un petit peu décalé à la réalité, ça fait du bien". À 17 kilomètres de là, la brume enveloppe aussi le château d'Amboise, pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants du coin, toujours tentés par une photo : "C'est obligé, parce que c'est beau avec le château. La brume, elle part et elle revient ce matin" ; "On me dit que c'est parce que la Loire est chaude. Je ne suis pas encore allée tester". C'est une météo apparemment propice à la pêche. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Dans quelques minutes, le brouillard disparaîtra pour laisser place à une belle journée d'automne. TF1 | Reportage C. Madronet, R. Schély