Bruno le Maire exprime sa colère contre Lactalis

L'affaire polémique de la contamination à la salmonelle des produits Lactalis est encore d'actualité. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno le Maire a d'ailleurs pointé du doigt ce fabricant pour l'infraction. Un fait qui selon lui, mérite une sanction exemplaire en raison de ses répercussions désastreuses. Le retrait des produits contaminés sur le marché se poursuit avec plus de 2500 contrôles effectués à ce jour. Par ailleurs, le ministre a convoqué les représentants de l'usine de Bercy afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.