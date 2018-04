Brusque retour du froid au Mont-Dore

Au Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme, le thermomètre a chuté de 25°C à 0°C en 48 heures. Ce qui a refroidi l'ardeur des touristes venus visiter la région. Ceux qui étaient venus en moto ont même dû affronter des rafales de vent violent et des pluies verglaçantes. Chez Nono, l'épicier, il a fallu changer de marchandises à vendre aux clients, car les fruits exposés ne convenaient plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.