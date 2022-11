Brusquement bloqués à Disneyland Shanghaï

C'est une nuit féerique qui tourne au cauchemar. Sur des images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, près de 6 000 visiteurs ont été enfermés à Disneyland, entourés de policiers. En cause, un unique cas Covid passait dans le parc. Tous doivent se faire tester et attendre un résultat négatif. Ce n'est qu'à 22 heures qu'ils peuvent enfin quitter le parc. Depuis, Disneyland est fermé jusqu'à nouvel ordre. Comment les autorités peuvent-elles prendre une décision si draconienne ? Le 31 octobre, une femme de 31 ans est testée positive au Covid-19. La police sanitaire retrace alors tous ses déplacements avec les données de son téléphone. Son historique révèle que le 27 octobre, elle a visité le parc d'attractions. Résultats : 847 cas contacts sont mis en quarantaine et près de 68 000 visiteurs doivent se faire tester. Parmi eux figure un Français expatrié. La Chine est le dernier grand pays à pratiquer une stricte politique "Zéro Covid". À l'heure actuelle, des millions d'habitants subissent une quarantaine à travers tout le pays. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano