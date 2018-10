BTS Forge, une filière qui promet de l'emploi

Le BTS Forge est préparé dans un seul établissement, dans l'Oise. Pour cette formation, plusieurs candidats sont appelés, mais peu d'entre eux sont élus. Ceux qui réussissent croulent sur les offres d'emploi. Pendant l'apprentissage, les élèves analysent notamment les métaux qu'ils manient. Ils passent près de huit heures par semaine dans l'atelier et le reste du temps en classe. Un métier de l'industrie qui promet de l'avenir professionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.