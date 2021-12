Bûche de Noël : la recette d’un meilleur ouvrier de France

C'est la dernière ligne droite avant les fêtes. Une période où Thierry Bamas travaille énormément. Une course effrénée pour faire du jour J un régal. Un travail de précision pour réussir la pâtisserie de l'année. Et tout commence sur une feuille blanche. "Il faut dessiner et maquetter parce qu'un gâteau, c'est un produit en volume", lance le pâtissier. Pour ces fêtes 2021, la bûche est un sapin. C'est en courant dans la forêt de la Pignada que l'idée lui est venue. Un incendie s'y est produit il y a un an et demi. Même si on y respire encore le parfum de cette triste journée d'été, elle commence à renaître de ses cendres."Il n'y a que du négatif dans ce sol. J'ai voulu le matérialiser dans ma bûche", confie Thierry. Méticuleusement, couche par couche, vanille, crème au safran de dolomite... marier les saveurs requiert de la précision. Son footing nous amène jusque devant une mer déchaînée, inspirante elle aussi. Au Pays basque, en cette saison, il n'est pas rare que la pluie vienne interrompre les bols d'air. Pour une fois, c'est la tempête avec le calme. De retour devant sa bûche, concentration totale pour soigner l'effet visuel. Le résultat est une œuvre d'art qui titille les papilles. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier