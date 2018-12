La bûche, le dessert incontournable des fêtes de fin d'année

A Lille, les clients font la queue devant une pâtisserie pour commander la traditionnelle bûche de Noël. Dans cette enseigne, ce dessert est connu pour sa légèreté. On ne peut pas s'en passer pour les fêtes. Cette année 2018, les bûches aux fruits sont à la mode. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.