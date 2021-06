Budget participatif : les habitants de Crest ne manquent pas d’idées

Une piste pour trottinette, une balançoire pour enfants ou encore des pièges à moustiques… Ces installations n'auraient pas vu le jour sans les habitants. Ce sont leurs idées. C'est ce qu'on appelle le budget participatif. Des projets citoyens qui ont un intérêt collectif sont soumis au vote des habitants qui glissent leur bulletin dans l'urne et une enveloppe à ne pas dépasser pour les réaliser. Chaque année, la ville de Crest y consacre 70 000 euros. Cela a donné quatre à six lauréats chaque année. Parmi eux, il y a Didier qui en est à son deuxième projet plébiscité par les Crétois. Son idée : des silhouettes piétons fluorescentes. Un budget de 6 000 euros lui a été alloué pour quatre silhouettes. Et comme pour n'importe quelle élection, il faut convaincre pour gagner. Dans l'Hexagone, seules 170 villes ont un budget participatif. Les électeurs de Crest, nombreux à voter, mesurent leur chance. Alors, à vos idées ! Et si vous n'en avez pas, comptez sur Didier. Il est déjà en route pour sa prochaine campagne.