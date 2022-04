Budget vacances : cigales ou fourmis ?

Un grand soleil près de 20 °C, des conditions idéales pour se relaxer et même se lâcher un peu pendant les vacances. Réunir à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) pour trois jours de thalasso, ce groupe de retraités veut en profiter au maximum. "J'en profite parce que mon mari m'offre le plaisir de ne rien faire. Même le petit déjeuner est livré dans la chambre", lance l'un d'entre eux. Une famille vient d'arriver pour une semaine de vacances. Mais cette année, le budget est plus serré. Dans un magasin d'articles de plage, les clients sont moins nombreux depuis deux semaines. "Ces derniers jours, nous n'avons pas eu de monde alors qu'on était en vacances scolaires", confie la gérante Isabelle Claudel. En ressortant, nous croisons des familles qui vont devoir compter chacune de leurs dépenses. Sans trop dépenser, beaucoup de vacanciers profitent de plaisir simple. Certains se contentent de contempler l'océan tandis que d'autres profitent des terrasses de Saint-Palais-sur-Mer pour décompresser. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux