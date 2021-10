Bugaled Breizh : le naufrage inexpliqué devant la justice britannique

Connaître enfin la vérité : voilà le souhait le plus cher des familles des cinq membres d'équipage du Bugaled Breizh près de 18 ans après le naufrage du chalutier. C'est au tour de l'enquête britannique de se pencher sur l'affaire et d'y ouvrir une enquête publique. Un nouvel espoir pour les proches des victimes. 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh, chalutier de Loctudy (Finistère), sombre en moins d'une minute. L'équipage est emporté par le fond. Le bateau a coulé dans une zone où se déroulaient des exercices de l'OTAN et de la Royal Navy. Dans l'Hexagone, la justice a mis fin à l'enquête en 2016 sans trancher entre les deux thèses retenues par le bureau d'enquête sur les événements : un sous-marin qui a coulé le chalutier ou un accident de pêche. À Loctudy, les causes du naufrage n'ont jamais fait de doute. Sur les quais du port, les pêcheurs veulent connaître la vérité. L'enquête publique anglaise qui doit durer trois semaines va tenter de déterminer les circonstances de l'accident. Comme il ne s'agit pas d'un procès, aucune condamnation ne pourra être prononcée.