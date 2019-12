Bugatti, la marque de tous les records

L'italien Ettore Bugatti s'est rendu à Molsheim, en Alsace, pour créer sa marque automobile. Son esprit novateur l'a permis de construire des sportives aux courbes élégantes. La Bugatti Type 35 en est la référence avec 2 000 titres à son compteur. Elle détient le record des victoires automobiles. Aujourd'hui, la Veyron est la voiture de série la plus rapide sur route avec 1 200 chevaux et une vitesse de pointe à 409 km/h. Des chefs d'oeuvre exposés à la Cité de l'Automobile, à Mulhouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.