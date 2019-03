Lyon : focus sur les bugnes, les beignets de carnaval

Comme à l'accoutumée, les bugnes font leur apparition à Lyon à cette période de l'année 2019. Également appelées beignets de carnaval, ces gourmandises sont sucrées, addictives et croustillantes. Leur origine remonterait au Moyen Âge, époque pendant laquelle le diocèse de Lyon autorisait leur consommation pour le premier jour du carême. Rendez-vous dans la cuisine d'un retraité lyonnais pour découvrir la préparation de la bugne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.