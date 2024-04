Bulletin de paie : enfin plus simple ?

Dans cette entreprise qui fabrique des pièces en caoutchouc, un document reste difficile à comprendre, la fiche de paie, souvent incompréhensible pour de nombreux salariés. Pour Kevin, ouvrier spécialisé depuis dix ans, même ressenti, le format actuel est bien trop complexe. Avec son projet de loi, le ministre de l’Économie veut faire plus simple d'ici à 2027. De 55 lignes actuellement, le bulletin de salaire devrait passer à une trentaine maximum. Toutes les cotisations sociales vont donc être réunies sur une seule ligne. Une bonne nouvelle pour Lucas, salarié âgé de 20 ans : "Ça va être plus facile à lire, plus facile à comprendre. Franchement, je pense que c'est quelque chose de bien !". Ici, c'est une société extérieure qui s'occupe de la comptabilité. Mais pour le responsable des ressources humaines, cette réforme pourrait entraîner de nouvelles contraintes. Il va y avoir un travail d'explication à faire auprès du salarié. Depuis 25 ans, plusieurs ministres ont déjà tenté de simplifier ce document. Cinq projets au total, avec à la clé très peu de succès. TF1 | Reportage S. Cardon, F. Couturon