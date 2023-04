Bulots, tourteaux... l'addition salée

Ces dernières années, le prix a flambé sur certains produits, comme les pinces de tourteaux. Dans un magasin, le poissonnier l'achète à 32 euros le kilo, contre 27 euros auparavant. Et que dire des bulots. Ce produit qu'on achetait à cinq euros coûte désormais neuf euros. Quelle est la raison de cette augmentation de prix ? La ressource diminue en Normandie, la première région pour la pêche aux bulots. Pour un patron-pêcheur, le coquillage est victime du réchauffement climatique. La pêche diminue aussi pour les tourteaux en Bretagne. Selon les scientifiques, un parasite décime les crabes. Pour remplacer ce crustacé, Thomas propose une alternative dans sa poissonnerie. Pour rendre accessible son plateau de fruits de mer, il essaie de serrer les marges sur certains produits. L'astuce la plus simple pour réduire le coût d'un plateau de fruits de mer est d'acheter individuellement chaque produit et bien sûr de se mettre à la cuisine. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann, A. Coulon