Burlat, Folfer, Summit… direction le Vaucluse pour la récolte des cerises

Nous sommes au pied du Ventoux, le terroir de la cerise. Le Vaucluse est le premier département producteur de ce fruit rouge, et c'est la pleine saison de la cueillette. Notre guide dans ces vergers, c'est Stéphane Jouve, producteur de cerises à Flassans. Sur le terroir de la cerise de Venasque, la récolte est lancée depuis déjà quelques semaines. Stéphane nous montre une parcelle de la variété Folfer, cueillie à pleine maturité. S’il est plutôt content, c'est que malgré le gel dévastateur d'avril, il a su préserver 50% de sa récolte. Il y aura néanmoins beaucoup moins de fruits cette année. Quelques kilomètres plus loin, nous voici sur le marché de Bédoin. La Burlat avant la Folfer, la Summit ou la Belge... les variétés se succéderont jusqu'en juillet, pour le bonheur des gourmands. Si certains la croquent sans attendre, d’autres préfèrent la cuisiner. Retour à Flassans pour un clafoutis inspiré d’une recette de famille. Un dessert classique indémodable et qui permet surtout de déguster différemment le goût sucré de la cerise.