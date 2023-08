Burrata, oliviers et carrelet, le meilleur des Pouilles

Créé il y a trois ans, le bar à fromages "Baby Dicecca" serait l'un des premiers au monde. La spécialité des Pouilles est la burrata. Dans la petite ville d'à côté, Paolo Dicecca, fromager, la fabrique. Avec ce qu'il y a dans la grosse cuve, il a de quoi réaliser une centaine de burratas. Trani est une ville connue pour sa cathédrale protégée par l'Unesco, un campanile face à la mer. De plus, le castel del Monte est devenu un symbole de l'Italie et l'un de ses plus grands mystères. Ce serait un temple du savoir et des plaisirs. En outre, les Pouilles sont l'une des régions les plus importantes dans la production d'huile d'olive. Il y existe 500 variétés d'oliviers différentes et quelques spécimens remarquables : un arbre tortueux après 2 000 ans. Sur les rochers, Léo Santomauro, co-fondateur de Trabucco Tormaresca, a décidé de recréer de toute pièce un trabucco traditionnel, un carrelet à l'italienne et une cabane sur pilotis. Lorsque la mer est moins agitée, il est même possible de jeter l'immense filet à l'eau. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Mignard, M.H. Maisonhaute