Bus et autocars, permis de rouler sur la voie d'urgence

Chaque matin, ces passagers ont l’habitude d’arriver en retard à Rennes à cause des bouchons, mais ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Désormais, leur bus a le droit de rouler sur la bande d’arrêt d’urgence pour gagner du temps. "Avec cet aménagement, ça permet d’avoir une régularité au niveau du temps de trajet", déclare l’un d’eux. À quatre kilomètres de Rennes, la bande d’arrêt d’urgence devient une VRTC (voie de circulation réservée aux transports en commun). Au premier signe de bouchon, le conducteur bifurque sur la voie de droite. "Dans un cas où il y aurait une voiture en panne. La bande d'arrêt d'urgence reprend son droit, alors les conducteurs doivent quitter la VRTC pour reprendre la voie normale", explique ce formateur de chauffeurs de bus. C’est bien ce cas de figure qui inquiète les associations de sécurité routière. Ce dispositif va être testé pendant un an, et s’étendre peut-être ensuite à d’autres axes autour de Rennes. TF1 | Reportage I. Olhagaray, F. Bourdillon