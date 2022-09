Bus : la gratuité fait changer les habitudes

Finis les embouteillages le matin. A Niort (Deux-Sèvres), beaucoup ont adopté le bus pour se déplacer en ville. En effet, depuis 2017, toutes les lignes sont gratuites. "Je suis ravie. Je ne pourrais pas me le payer pour faire toutes les démarches que j'ai à faire", "je le prends trois à quatre fois par jour. Si tu fais tes calculs ça fait une économie notable", "c'est écologique, ça fait moins de voiture sur les routes", témoignent les habitants. Cinq ans après le début de la gratuité, les bus ont enregistré une hausse de fréquentation de 40%. Les Niortais ont peu à peu changé leurs habitudes. Depuis quelques mois, la société en charge du réseau constate aussi l'impact de l'inflation et de la crise énergétique. "On avait rarement dépassé les 120 000 voyages en urbain par semaine, et là on a dépassé les 130 000", témoigne Eric Leroux, le directeur. Ce bus gratuit coûte en fait près de quatorze millions d'euros chaque année. La ville de Niort a choisi de les financer par une taxe payée par les entreprises. "Le ticket est une faible part de financement du bus. L'autre financement c'est les versements mobilités que versent toutes les entreprises de plus de dix salariés", explique le maire, Jérôme Baloge. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche