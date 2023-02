Buvons de l'eau... mais pas trop et pas debout !

Voyez-vous la différence entre boire un verre d'eau assis et boire un verre d'eau debout ? Car, il y en a une. Sur le port de Brest (Finistère) ce vendredi matin, la question étonne. D'après certains médecins nutritionnistes, boire assis permettrait de mieux relâcher les muscles, de mieux absorber le liquide et donc, de mieux digérer. Pour être en bonne santé, il est recommandé de boire entre 1,5 et deux litres d'eau par jour. Une bonne habitude qu'a prise Nina sur son lieu de travail : "moi, c'est une habitude, je remplis ma gourde systématiquement le matin et puis, ça me permet de m'hydrater tout au long de la journée". Mais attention à ne pas boire trop d'eau. Les reins ne peuvent pas éliminer plus d'un litre par heure. Il est donc préférable de prendre de petites gorgées étalées dans la journée, et bien sûr, assis. Une bonne nouvelle dans cette agence d'intérim. En revanche, l'étude ne parle pas de la position allongée. En allant à la piscine, qui n'a jamais bu la tasse ! TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel