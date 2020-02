Buzyn quitte le ministère de la Santé : qu'en pensent les Lillois ?

Succédant à Benjamin Griveaux comme candidate à la mairie de Paris, Agnès Buzyn a dû céder sa place au ministère de la Santé. Mais elle laisse derrière elle de lourds dossiers. Coronavirus, réforme des retraites, crise de l'hôpital... son départ a de quoi inquiéter plus d'un. Du côté de Lille, à La Madeleine, cette démission est quelque peu incompréhensible. Certains estiment que l'ancienne ministre de la Santé n'est pas allée au bout de sa mission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.