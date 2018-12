C'est déjà Noël à Disneyland Paris

En cette période de fêtes, Disneyland Paris plonge petits et grands dans une ambiance féérique. L'occasion pour certains enfants de rencontrer pour la première fois leurs héros. Les parents, eux, retombent en enfance. Les visiteurs viennent au pays de Mickey pour rire, s'amuser et rêver, mais surtout pour rencontrer le père Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.