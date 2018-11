C'est l'heure des grands achats pour les fêtes de fin d'année !

Le premier week-end du mois de décembre annonce le début d'une période décisive pour les magasins de jouets. Dans les coulisses d'une enseigne à Bordeaux, le grand rush de Noël a commencé. Les livraisons ont été multipliées par cinq. Dans les rayons, les clients sont de plus en plus nombreux à acheter des cadeaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.