C'est le marché de la truffe noire à Lalbenque !

Ce mardi 12 décembre 2017, 99 paniers alignés, 121 kilos, une belle quantité de truffe au marché de Lalbenque. Les clients ainsi que les futurs acheteurs observent, sentent et tentent déjà de négocier avant même l'ouverture officielle du marché. Une fois le coup de sifflet donné, les meilleurs paniers sont vendus en quelques secondes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.