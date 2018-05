C'est la pleine saison des asperges à Jouy-sur-Morin

Longtemps réputé pour ses tanneries et ses ateliers de textiles, Jouy-sur-Morin est un petit village de 2 000 habitants se trouvant dans la région de la Brie. Depuis 25 ans, Pascal Herbin y produit des asperges dans ses champs situés dans le hameau du Jariel. Pendant trois mois, il consacre son temps à les ramasser et c'est d'ailleurs sa spécialité. Mais pour vivre de son métier, Pascal diversifie ses cultures et produit également du lin, du blé et du colza. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.