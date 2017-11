C'est le début des répétitions pour les 30 prétendantes au titre de Miss France

Les 30 candidates de Miss France sont bien arrivées aux États-Unis. Leurs journées commencent tôt. Durant dix jours, elles vont pouvoir emmagasiner des souvenirs retraçant leurs nombreuses activités et découvertes. Toutefois, le travail se poursuit, elles enchaînent les séances de maquillage, de coiffure, de photos et d'interviews. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.