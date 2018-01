C'est la troisième nuit de violences en Tunisie

Voilà déjà trois jours que des manifestations perturbent la Tunisie. Ce n'est pas seulement le 7éme anniversaire de la révolution tunisienne qui pousse les gens dans la rue. Il s'agit aussi de dénoncer la hausse des prix et des impôts. Des échauffourées violentes ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment dans les quartiers de Tunis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.