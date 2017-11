Les câles à diairi ont été les coiffes traditionnelles des femmes protestantes du 19ème siècle

Les câles à diairi sont des petits bonnets en satin ou en velours. Elles servaient à couvrir le chignon des femmes protestantes au 19ème siècle. Derrière chacune de ces pièces uniques se cache un lourd travail de 400 heures de broderie. A Montbéliard, elles sont près d'une cinquantaine à être devenu des câlières et détenir ce savoir-faire qui était sur le point de s'éteindre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.