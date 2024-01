Ça bourgeonne encore dans nos jardins !

Dans le jardin d’Aurélie et de son fils Léo, elles n'ont pas attendu le printemps pour se réveiller. Des roses continuent de fleurir en hiver depuis quelques années. "Ce n’est vraiment vraiment pas normal à cette saison", affirme Aurélie. Les citrons, eux, sont de saison. Mais il y a un autre problème. "Avoir des pousses comme ça, il y en a un petit peu partout, ce n’est vraiment pas normal. Si elle n’a pas atteint sa dose de froid, elle ne survivra pas et donc, on n’aura pas de fruit", explique Nicolas Broux, jardinier en chef au jardin public de Bordeaux (Gironde). En passant dans les allées, les promeneurs sont surpris par la variété de fleurs que l’on voit s’épanouir. Les plantes ne sont pas les seules à être déréglées. Des abeilles butinent en plein mois de janvier. Dans une jardinerie de Gujan-Mestras (Gironde), les arbres vont devoir être protégés en cas de gelé. Une partie de la marchandise pourrait quand même être perdue. Le retour du froid est attendu pour ce week-end. Il pourrait faire jusqu'à zéro degré la nuit. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, A. Vieira