Ça gèle dans les jardins

Le littoral normand se réveille gelé. Le sable, comme l'herbe de la campagne sont blancs et les bourgeons sont recouverts d'une fine couche de glace. Il fait moins deux degrés ce jeudi matin dans le potager de Jean-Christophe. Ce dernier constate que ses betteraves n'ont pas tenu le choc. Les amplitudes de températures mettent en difficulté les plantes. Heureusement, Constance a une technique pour protéger ses arbres. Elle a recouvert son sol de paille pour que celui-ci ne soit pas froid et dur. Dans son jardin, Leslie n'a pas eu ce réflexe et ses fleurs le lui font savoir. "J'ai mes jonquilles qui commencent à sortir de terre. C'est un petit peu trop tôt", nous rapporte-t-elle. Sur son noisetier, les bourgeons ont déjà éclos et la plupart sont gelés tous les matins. "On constate que les plantes sont blanches. C'est très joli, mais ça fait un petit peu peur quand on voit les bourgeons qui commencent à éclore", rajoute-t-elle. À Merville-Franceville-Plage (Calvados), dès ce soir, les températures ne descendront plus en dessous de deux degrés. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos