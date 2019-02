Ça sent le printemps à Saint-Jean-de-Luz

Le soleil est de retour à Saint-Jean-de-Luz. Partout dans la ville, le beau temps est le bienvenu. Au bord de la mer, la grande douceur invite à la baignade. Du côté des commerçants, on attend beaucoup de monde en terrasse. Dans le sud-ouest, le thermomètre devrait encore grimper jusqu'à 20 degrés ce week-end du 16 février 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.