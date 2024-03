Ça tourne rond pour les rôtisseries !

Rien que de les voir rôtir, ça vous donne l'eau à la bouche. Sur ce parking d'un centre commercial de Hyères (Var), le poulet grillé attire des clients en nombre depuis plusieurs années : "On se régale, c'est poulet fermier, c'est du produit français". Sur le temps du déjeuner, cette rôtisserie ne désemplit pas. Les clients viennent manger sur place, ou emportent du poulet grillé, jambonneau rôti, travers de porc, ou encore saucisses de Toulouse. "Moi, j'apprécie cette cuisine, et c'est vrai que ça change des fast-food classiques", confie un client. Huit euros pour un quart de poulet et deux accompagnements au choix, tout est cuit sur place. La formule séduit, et face au succès de cette adresse, ce rôtisseur a ouvert quatre autres affaires ces dernières années, entre Toulon et Hyères. À Marseille, il n'y a pas un marché sans rôtisseur. Cette restauration est de nouveau à la mode. Réconfortant, le poulet rôti est l'un des plats préférés des Français, qui a trouvé une place incontournable à la carte des restaurants. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba