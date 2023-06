Ça vaut le détour !

Être propriétaire d'un moulin en plein cœur de Pont-Aven, c'est parfois acrobatique. Ici, entre deux crêpes, il n'est pas rare de croiser le patron du restaurant en personne dans son habit de travail. Aujourd'hui, fini le temps de la farine, ce moulin alimente en électricité une partie du restaurant. À l'intérieur, la mélodie des engrenages accompagne le bruit des billigs. Le moulin de Jean-Marc Tanguy est le dernier en activité de Pont-Aven, mais la petite cité en a connu jusqu'à quatorze. Ce sont des moulins qui ont fait la renommée de Pont-Aven, tout comme la peinture. Sur les bords de l'Aven, ces apprentis profitent des rayons de soleil matinaux pour sortir les pinceaux. Les lumières et les reflets, beaucoup d'artistes en sont tombés amoureux. Pont-Aven a même été surnommée, la "cité des peintres". La commune vit au rythme des marées, car l'Aven, ce cours d'eau qui traverse le village, se jette six kilomètres plus loin dans l'Atlantique. Pour les visiteurs, traverser la rive d'en face est une autre façon de découvrir les alentours. Un patrimoine préservé comme le savoir-faire de cette biscuiterie, depuis 130 ans. La galette de Pont-Aven est devenue le symbole de la gastronomie bretonne. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, R. Cann