Ça vaut le détour !

Gare de Dole, 11h14, embarquons dans ce TER. Son apparence est banale, et pourtant, il offre le plus beau trajet pour rejoindre Saint-Claude. À bord, rangez votre livre et votre téléphone. La voix de Jean-François Salvi accompagne notre trajet. Chaque semaine, il raconte l'histoire de cette liaison historique. La ligne des Hirondelles, c'est son nom, car elle donne parfois le vertige. Construite au début du XXe siècle, elle traverse le Jura sur 123 kilomètres de rails. Ses bâtisseurs ont dû creuser des montagnes pour construire 36 tunnels. Passer de l'autre côté, voici la vallée de la Bienne, dominée par ses magnifiques viaducs. Au milieu des montagnes, Saint-Claude se découvre, c'est la fin d'un voyage de 2h30. La ville est un ancien lieu de pèlerinage. Mais c'est sur un objet de quelques centimètres qu'elle a longtemps fondé tous ses espoirs. C'était autrefois la capitale française de la pipe en bois. Laurent Tournier est l'un des deux derniers artisans à en produire. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, L. Gorgibus