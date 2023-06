Ça vaut le détour ! : cap sur Revel

Un guide touristique ne lui consacre que quelques lignes. Et pourtant, situé entre Toulouse et Castres, Revel mérite qu'on s'y arrête. La visite commence par une couleur. D'un vert intense, cette liqueur Get 27 a été inventée dans cette bastide. Nous allons vous dévoiler maintenant un lieu secret. Une fois par semaine, l'Office du tourisme ouvre les portes du beffroi. Ce jour-là, nous avons la halle médiévale rien que pour nous. Nous déambulons tranquillement entre ses 79 piliers en chêne. Le bois, c'est l'image de marque de Revel. Le barrage de Saint-Férréol a été construit par un passionné au XVIIème siècle. C'était la première personne à avoir eu l'idée d'utiliser l'eau abondante du massif de la montagne noire. Cet immense réservoir d'eau est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on dit que le lac, c'est la Tour Eiffel de Revel. C'est le rendez-vous pour une promenade ou un plongeon. Cette année, Revel célèbre les 350 ans de la mise en eau du lac. Une raison supplémentaire pour venir visiter les lieux en toute quiétude. TF1 | Reportage, P. Mislanghe, G. Udron, J.V. Fournis