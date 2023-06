Ça vaut le détour : des randonnées au mont Caroux

Des aiguilles imposantes, des falaises escarpées, une roche comme taillée à la hache. Le Caroux est une montagne parfois exigeante, mais aussi fascinante pour les amateurs de randonnées. C'est un petit trésor étonnamment méconnu, caché au cœur du Haut Languedoc, à une heure et demie seulement de Montpellier. Le site motive Christophe à vaincre ses appréhensions et à repousser ses limites. C'est la beauté du lieu qui lui a donné envie de faire de l'escalade et de découvrir quelques-unes de ses 600 voies. À chacun ses défis, le nôtre est de partir à la recherche des mouflons sur le plateau. Les verrons-nous ce soir-là ? Quelques indices nous indiquent leur présence, il ne reste plus qu'à patienter. En ce moment, c'est la meilleure période pour observer les mouflons, car les agneaux viennent de naître. Ils trouvent ici tout ce dont ils ont besoin pour prospérer. Des falaises rocailleuses, des prairies, un climat méditerranéen, des conditions proches de la Corse, leur patrie d'origine avant d'être introduits ici. TF1 | Reportage E. Erhel, J.V. Molinier