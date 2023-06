Ça vaut le détour : direction Bar-Le-Duc

Nous sommes chez Bergère de France. Depuis 1946, toutes les pelotes de fil à tricoter de la marque sont fabriquées dans cette usine, à l'entrée de la ville. Comme Patrice, le chef d'équipe, ils sont encore 160 salariés à perpétuer un savoir-faire que les touristes peuvent même découvrir de l'intérieur certains jours. Bar-Le-Duc est une ville à deux facettes. La ville basse, le long de la rivière Ornain, est la partie la plus commerçante. La ville haute est devenue très touristique, car c'est un des plus beaux ensembles Renaissance du pays. A l'image du collège Gilles de Trèves, le quartier est en perpétuelle rénovation depuis une vingtaine d'années, après avoir été laissé longtemps à l’abandon. Avec ses façades aux détails sculptés, ses volets très colorés, la ville lorraine dégage une ambiance presque italienne. Un quartier qu'il faut aussi découvrir de l'intérieur. Depuis six ans, Éliane et Thierry Le Gall ont transformé leur maison en chambre d'hôtes pour partager leur passion de Bar-Le-Duc jusque sous terre : "toutes les maisons ont des caves comme ça sur plusieurs niveaux, ici on en a deux, dès fois c'est trois et même quatre". Bar-Le-Duc est une petite commune, la nature n'est donc jamais très loin. Mais il y a ici une façon originale de la découvrir. C'est avec le train de La Suzanne. TF1 | Reportage V. Dietsch, P. LHermitte