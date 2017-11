Les cabanes à huîtres de Leucate voient leur affluence augmenter

A Leucate, dans le département de l'Aude, on déguste les huîtres chez les producteurs mêmes, dans ce qu'on appelle les cabanes à huîtres. Depuis les années 70, une trentaine d'ostréiculteurs s'y sont installés comme Ange Gras, qui a repris l'exploitation de son père. Chaque jour, il récolte 200 kilos d'huîtres qu'il doit ensuite laver et dégrossir. Il risque de voir ce rythme s’accélérer car durant les périodes de Noël, l'huître est un produit très prisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.