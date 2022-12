Cabaret : dans les coulisses du spectacle

Derrière ce french cancan flamboyant, il y a des artistes passionnés. Vanina Rouvier est l’une des plus anciennes des Paradis Latin. Elle a démarré comme simple danseuse. Actuellement, elle gère aussi les 18 artistes de la troupe. Dans une loge voisine se trouve Lukas Abdul, chanteur. Dès l’arrivée du public, il se fait passer pour un serveur. Mais très vite, il devient la star du cabaret. Chaque soir dans l’ombre, Sandra, responsable habillement, et son équipe prennent soin, bichonnent, et même caressent les quelque 500 habits de lumières du spectacle. À 19h30, alors que les premiers spectateurs arrivent, elle habille la star du show, la meneuse. Le cabaret est le plus ancien de Paris, 80% du public est français. Un lieu mythique avec une salle historique qui a été créé il y a un peu plus de 200 ans par Napoléon Bonaparte. Le Paradis Latin a été détruit par un incendie puis reconstruit par Gustave Eiffel. "C’est un honneur de continuer de danser dans ce magnifique endroit", déclare Vanina. TF1 | Reportage A. Basar, E. Boucher, F.C Géroult