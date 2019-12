Cabaret des régions (1/4) : un voyage à travers le monde à Menetou-Râtel

Aller à un cabaret sancerrois, c'est déjà un voyage au cœur de l'Hexagone. À Menetou-Râtel, l'équipe se réveille au petit matin pour une répétition générale. Avant midi, le public est au rendez-vous. En effet, 150 personnes sont attendues pour un déjeuner-spectacle. Sur scène, une dizaine d'artistes, chanteurs et danseurs, tous en uniforme de circonstance, sont prêts pour un moment d'émotion et de partage. Au menu : quatre heures de show et un repas local préparé par un traiteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.