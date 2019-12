Cabaret des régions (3/4) : "Le Mirage", un bout de Paris dans les Landes

Le cabaret "Le Mirage" est un lieu exceptionnel. Il est généralement animé par une troupe de onze artistes. Son spectacle de fin d'année a pour thème "les comédies musicales". Avec "Dirty Dancing", "Grease", ou encore "Mamma Mia", l'ambiance est au rendez-vous. De leurs côtés, les danseurs vivent de leur passion. Le public, lui, profite du show. Au "Mirage", embarquez tout simplement pour un spectacle et un dîner entre Paris, New York et Mézos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.