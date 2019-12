Cabaret des régions (4/4) : Le cabaret Michou, le temple du transformisme à Paris

S'il est un endroit où rien n'est impossible, c'est la cabaret Michou à Montmartre. Depuis plus de 60 ans, ce célèbre établissement laisse libre cours aux inspirations et aux fantaisies des artistes. Ici, le transformisme est à l'honneur. On pourra ainsi rencontrer sur scène une Sylvie Vartan plus blonde que jamais, une Vanessa Paradis toute en douceur et même une Chantal Ladesou aussi vraie que nature. Un cocktail d'artistes détonnant qui enchante les 80 spectateurs du cabaret. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.