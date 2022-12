Cabaret, une histoire de famille

Des plumes, du strass, des paillettes, une salle comble...pourtant, nous ne sommes pas dans un célèbre cabaret parisien, mais dans un village bourguignon de 260 habitants. Chaque soir, le public fidèle en redemande. Une histoire de famille qui a débuté il y a 150 ans. A l'époque, le train passait devant l'établissement. Sept générations se sont succédé à l'Auberge du Lac. D'abord, maison de négoce, puis restaurant et désormais cabaret, c'est Baptiste qui a eu cette idée folle : partager avec toute sa famille sa passion de toujours. Pour passer du rêve à la réalité, il ne faut pas compter son temps. Baptise conçoit le spectacle, réalise des costumes, imagine les parures. Il a tout appris en autodidacte. L'heure du spectacle approche et le compte à rebours débute. Toute la troupe se retrouve dans les loges. Le maquillage est un travail de patience, de minutie. A chaque coup de pinceau, les visages se transforment. Juste le temps d'enfiler un costume et tout le monde se retrouve en cuisine. Loin des paillettes, les danseuses assurent elles-mêmes le service. Les clients sont déjà installés et le temps est compté. Pas de secondes à perdre, le spectacle commence. Sur scène, les danseuses ont revêtu leur habit de plumes et de lumières. Les transitions entre chaque scène sont chronométrées. En coulisse, c'est l'effervescence. Tout s'enchaîne à un rythme effréné. TF1 | Reportage C. Buisine, Q. Russell, E. Nappi