Tous au cabaret Voulez-vous !

L'ambiance de fête est au rendez-vous au "Voulez-vous". Ce cabaret situé à Anse, dans le Rhône, a été créé en 2015. Mariant tradition et exotisme, il fait le plus grand bonheur des amateurs de cabarets traditionnels. Danses, duos, scènes d'acrobatie... Des moments à savourer en images ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1.