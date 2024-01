Cabarets : un succès féerique

"Royal Palace ou Las Vegas en Alsace", la chanson vedette du cabaret n'a jamais aussi bien porté son nom. Pour s'en convaincre, il suffit de demander aux spectateurs. Royal Palace et son ambiance music-hall attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs dans un petit village alsacien d'à peine 600 âmes. Et cette saison s'annonce exceptionnelle, en décembre, l'établissement affiche complet. Le spectacle a fait rêver plus de 200 000 spectateurs cette année, venus de toute l'Europe. Le succès des cabarets, le phénomène touche désormais toutes les classes d'âge. Un spectacle et une histoire racontés en chanson entrecoupés de différents numéros, acrobates ou magiciens. Sans oublier les incontournables danseuses et danseurs à la chorégraphie millimétrée, des artistes ravis de faire salle comble à chaque représentation. Un show suivi d'une fin de soirée en boîte de nuit, le public est aux anges. Deux heures de spectacle pour profiter pleinement d'une soirée un peu hors du temps entre rêves et paillettes. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier