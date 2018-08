Cabinet médical de Saint-Hilaire-de-Riez : les médecins voient défiler tous les bobos de vacances

Durant l'été, la population en Vendée est multipliée par dix. Une situation qui tend à donner plus de fils à retordre aux professionnels médicaux. En effet, de nombreux accidents de vacances sont traités dans le cabinet médical de Saint-Hilaire-de-Riez. Le centre reçoit environ 150 patients par jour durant l'été, dont la majorité sont des vacanciers. Par ailleurs, ces derniers ont été redirigés auprès de ce centre car l'attente y est moins longue pour traiter les cas d'urgence. A noter que les vacanciers n'attendront que deux heures dans ce cabinet médical au lieu de sept dans les hôpitaux. Ils devront néanmoins patienter derrière les habitants qui, eux, ont pris rendez-vous et seront reçus par le médecin généraliste venu prêter main forte durant la saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.