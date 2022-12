Cabinets fermés : les médecins généralistes en grève

En 22 ans d'activité, c'est une grande première pour le docteur Jean-Marc Bensoussan. Ce lundi, il est obligé de fermer son cabinet pour cause de grève. Avec une trentaine de patients quotidiens, ce praticien dénonce une surcharge de travail. "L'État nous demande de faire énormément de papiers, d'administratif, de social... Des tonnes de choses qui ne sont pas médicales", rapporte-t-il. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le docteur Saïd Ouichou a choisi de garder son cabinet ouvert ce lundi. Mais il en profite pour sensibiliser ses patients en salle d'attente. Lui aussi soutient le mouvement de grève et milite pour une revalorisation de ses revenus. "Aujourd'hui, notre médecine est dévalorisée (...) la moyenne européenne de la consultation est de 50 euros", affirme-t-il. Doubler le prix de la consultation, les réactions sont mitigées parmi les patients rencontrés ce lundi matin. Et pourtant, la visite chez votre médecin sera toujours remboursée. Dans l'Hexagone, de nombreux cabinets devraient rester fermés pendant une semaine. Si l'assurance-maladie n'entend pas les revendications des médecins, la grève pourra être reconduite. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar