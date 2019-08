Cabourg : combien dépensent les vacanciers ?

Nos concitoyens restent divisés sur la question du budget des vacances. Tout d'abord, il y a ceux qui ne regardent pas aux dépenses. Ces derniers préfèrent profiter des jours de repos. Ensuite, il y a ceux qui font attention à leur budget, dans le but d'alléger les factures. À Cabourg, les touristes se laissent quand même tenter par les beaux produits de la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.