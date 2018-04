Cabourg : la saison commence bien pour les commerçants

À Cabourg, dans le Calvados, le bord de mer est encore très calme. Mais le ciel bleu fait le bonheur des commerçants, notamment des vendeurs de cartes postales qui ont commencé à ressortir leurs produits. Certaines boutiques se mettent aussi à référencer et à présenter de nombreux articles, à ne citer que les serviettes de plage et les seaux traditionnels. Les bar-restaurants, quant à eux, recrutent du personnel en guise de renfort, exceptionnellement pour la saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.